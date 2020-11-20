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    HaberlerEge Haberleri ‘Altın Karınca’dan iki ödül...
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    20.11.2020 - 07:00 |

    ‘Altın Karınca’dan iki ödül...

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği’nin ‘Altın Karınca Ödülleri’ne katıldı.

    ‘Altın Karınca’dan iki ödül...

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği’nin ‘Altın Karınca Ödülleri’ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat kategorisinde ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabıyla, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı da, Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde ‘Edremit Körfezi Sahil ve Rekreasyon Alanı’ projesiyle 2 ödüle layık görüldü. Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde ‘Yeşil Enerjiyle Kalkınan Doğal Şehir Sındırgı’ projesiyle Sındırgı Belediyesi ve Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde ‘Sabahattin Ali Anı Evi’ projesiyle de Edremit Belediyesi ödül aldı. Başkan Yücel Yılmaz, “Aldığımız ödüller, personelimizin duyarlı yaklaşımı ve kamuoyunda etki uyandıracak çalışmalarının ürünü” dedi.

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