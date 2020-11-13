Altınordu’da 6 genç vitrinde

Geçen sezon Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız futbolcuyu hem A Takım’a hem de Türk futboluna armağan eden Altınordu Futbol Akademisi’nden çıkan kaleci Mertcan Dağlı, savunma oyuncuları Furkan Metin, Özgür Deryol ve Yusuf Can Esendemir, orta saha Yiğit Emre Çeltik ile forvet Enis Destan’a Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonla birlikte forma vermeye başladı.

Altı oyuncu da gösterdikleri performansla tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Altın çocuklar

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi’ni, “Altın madeni” olarak nitelendirerek, “Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Yusuf Acer ve daha birçok oyuncumuz ALFA’dan çıkan altın madenleridir.

A Takım’da onları işleyip birer mücevher haline getiriyoruz. Yeni gençlerimiz de çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır” dedi.