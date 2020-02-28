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    HaberlerEge Haberleri Amaç, engelli konuklara en iyi hizmeti vermek
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Amaç, engelli konuklara en iyi hizmeti vermek

    Kuşadası Belediyesi, saha personeline “Engelli Bireylerle Doğru İletişim Teknikleri” eğitimi verdi.

    Amaç, engelli konuklara en iyi hizmeti vermek

    Kuşadası Belediyesi, saha personeline “Engelli Bireylerle Doğru İletişim Teknikleri” eğitimi verdi. Eğitime güvenlik birimi ve Güvercin Masa’da görev yapan çalışanlar katıldı. Kişinin engel durumuna göre, hangi durumlarda nasıl yaklaşılması gerektiğinin anlatıldığı seminer dört saat sürdü. İlçede yaşayan ya da günübirlik ziyarete gelen engelli vatandaşın kendini daha güvende hissedeceği bir ortam yaratmak hedefleniyor.

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