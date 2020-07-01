Aman dikkat Horoz!

Bülent Buda: Beşiktaş karşısındaki dramatik yenilgiden sonra deplasman Rize. Onların da canı burnunda. Karanlıktan kurtulacakları çıkış deliği arıyorlar. Oyun alanı dizilişini sevdim Rize’de. Sempatik, güven verici geldi. Özgür Çek iyi bir solaktır. Hücumda sağ kanatta. Şaşıranlar olabilir. Ayrıca ilginç işler yapıyor orada. Rize’de de öyle oldu. Topu sağından soluna çekti, indirdi kale önüne. İlk golü Oscar’ın kafasından tabelaya yazdırdı. 10 dakika sonra bu kez daha sert kesti Rize kalesi önüne. İkinci golü de Rizeli savunmacı kendi kalesine bayağı şık gönderdi. Galiba böyle günlerde fark 2 olursa yenik takımın süngüsü düşüyor. Kalesindeki 2 golden sonra aklı başına gelen Rize, akmaya başladı Denizli’ye doğru. Yeşil siyahlılar da haliyle bir miktar da psikolojik Tolgahan’ın önünde birikince ilk Rize golü geldi. İkinci yarıda daha çok basan yine Rize’ydi haliyle. Zıpır bir golle eşitliğe ulaştılar. Denizli o skoru korudu. 1 puanı aldı. Denizli’ye döndü. Kısa günün karı bence.

Fatih Tanfer: Denizlispor, 2-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Kontrollü oyunu tercih eden Denizlispor, ilk 15 dakikadan sonra agresif ve önde baskı yapan oyun anlayışı ile oynadı. Hücuma daha fazla yöneldi. Topla oynama konusunda da daha iyi pas yapıp dengeleri lehine çevirdi. Ve bu doğru anlayışın sonucunu gördü. Özgür Çek’in 20 ve 30. dakikalarda yaptığı 2 asist sonrasında Estupinan’ın ve Rizeli Fernandes’in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. Rakibin defans arkasında bıraktığı boşlukları iyi değerlendirdi. Maçın 40. dakikasına kadar da oyunun ritmini belirledi. Rizespor, maçın 40. dakikasında Skoda’nın attığı şahane gol ile durumu 2-1’e getirince hem morali yükseldi hem de umudu arttı. İkinci yarıda çok daha etkili oynadı. Futbol böyle bir şey. 72. dakikada Ben Youssef’e çarpan top, kaleci Tolgahan’ı kontrpiyede bıraktı ve durum 2-2 oldu. Bilhassa birinci yarıda takım olarak kendi doğrularını yapan Denizlispor’un 3 puanla dönmesi elbette çok iyi olacaktı. Ancak alınan 1 puan da zorlaşan kümede kalma mücadelesinde Rizespor’la puan farkını koruması açısından bir avantajdır.

Mehmet Demirtaş: Denizlispor, Rizespor karşısında mücadeleye iyi başladı. Bu iyi oyun peşinde golleri de getirdi. Estupinan’ın hareketli oyunu, Rodallega’nın kaptanlık görevini gayet iyi bir şekilde üstlenmesi, Denizlispor ataklarını daha da olgun kıldı. Bir de bu ikiliye Özgür Çek’in akıllı oyunu eklenince hücumda verimli bir Denizli vardı. Rizespor da lig tablosundaki durumu itibariyle canını dişine takarak mücadele etti elbette. İlk yarının bitmesine az bir süre kala Skoda’nın şık tek vuruşu ve ardından gelen gol, onlara hayat öpücüğü oldu. İkinci yarıda da sıkı bir mücadele izledik. Denizlispor sanki bir gol daha bulmak adına değil skoru koruyup Denizli’ye dönmek ister gibi bir havaya büründü. Ancak futbol bir kez daha tüm gerçekliğiyle kendini gösterdi. Boldrin’in şutunda biraz da talihsizlik yaşayan Denizlispor, durumun 2-2’ye gelmesini önleyemedi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca 2 farklı üstünlüğü sağlayan Horoz, sahadan 1 puan alarak ayrıldı.