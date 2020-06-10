Amatör'de kılıçlar çekildi

Koronavirüs sebebiyle 2. Amatör’de liglerin ertelenmesi sonrası mağdur olan kulüpler haklarının savunulması ve önerilerinin dile getirilmesi için, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kadri Yatkın ve İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi’nin de bulunduğu Faal Futbol Hakemler Derneği Salonu’ndaki toplantıda bir araya geldi. Mevcut mağduriyetin giderilmesi için 1. Amatör ile bir sezonluk birleşmek istediklerini belirten 2. Amatör Lig temsilcileri, İzmir ASKF’ye ortak bildiride toplanan imzalı dilekçeyi sundu.

İzmir ASKF Başkanı Kadri Yatkın, “Kulüplerimizden gelen her türlü isteği bizler de Federasyon’a bildireceğiz” açıklamasını yaptı.

İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi’ye, Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız tarafından yöneltilen, “2. Amatör’ün yaşadığı mağduriyete sebep ne?” sorusuna Ergeldi’den, eski İl Temsilcisi Mehmet İncu’nun görevinden alınması sonrası fikstürleri sildiği ve maç programlarını karıştırdığı açıklaması geldi. İl Temsilcisi Ergeldi, 2. Amatör’ün içinde bulunduğu mevcut kaosun kaynağını bu olayla temellendirdi. Toplantıda söz alan ve İzmir ASKF’nin yeni başkan adayı olduğu öğrenilen Murat Keser’in ise gündem dışı konuşmaları ve siyasi söylemleri tansiyonu artırdı. Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız başta olmak üzere Konak, Karabağlar, Bayraklı gibi ilçelerin kulüp başkanları ve temsilcileri salonu sessizce terk ederek tepki gösterdi.