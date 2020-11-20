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    HaberlerEge Haberleri Ambulanslarında hijyeni artırdılar
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Ambulanslarında hijyeni artırdılar

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgının başladığı günden bu yana bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarını her hasta naklinin ardından dezenfekte ediyor.

    Ambulanslarında hijyeni artırdılar

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgının başladığı günden bu yana bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarını her hasta naklinin ardından dezenfekte ediyor. Nakil esnasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personeli hem kendi sağlığı hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştiriyor. Salgının görüldüğü günden itibaren hizmetleri aksatmayan Büyükşehir, bin 455 kişiye 4 bin 238 defa hasta nakil hizmeti sağladı.

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