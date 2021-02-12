Ameliyatsız göz kapağı estetiği

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, hem cilt lekeleri hem de kırışıklık ve sarkmaların tedavisi için kullanılan plazma tedavisiyle ameliyatsız olarak göz kapağı estetiği uygulamaları yapılabildiğini söyledi. Plazma tedavisinin ciltteki bazı leke ve lezyonların tedavisinde kullanıldığını ayrıca bu cihazla göz çevresi estetiği ve göz kapaklarında görülen sarkmaların düzeltildiğini de dile getiren Op. Dr. Geribeyoğlu, “Bir çeşit elektrik enerjisiyle cilde zarar vermeden dokuyu buharlaştırıyor ve sıkılaştırma sağlıyoruz. Et benleri, ksantelezmalar gibi çeşitli cilt lezyonlarının tedavisinde de kullanılıyor. Hastaya uygulanan lokal anestezi ardından uygulama gerçekleştiriliyor ve evine dönebiliyor. Küçük bölgelerde ise uyuşturucu kremler uygulanıyor, hasta aynı gün işine dönebiliyor. İki göz için işlem toplam 15-20 dakika kadar sürüyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Hastalar mutlaka uzman hekim tarafından işlem öncesinde değerlendirmeye alınıyor. Hem kadınlar hem de erkekler yaptırabiliyor” diye konuştu. Ameliyatsız göz estetiğinde kullanılan bir diğer yöntemin de radyofrekans tedavisi olduğu bilgisini veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, “Özellikle göz altı torbalarında başarılı sonuçlar veriyor” dedi.