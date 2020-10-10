Ankara daveti

AK Parti MKYK Üyesi, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı ve Bahçelerarası’nın planlanması ile ilgili son gelişmeleri twitter hesabından da paylaştı. İnciraltı’nda, kente devasa bir yeşil alan kazandırılarak, sağlık ve termal turizm temalı, yüksek kat olmaksızın, İzmir’e değer katacak biçimde planlanması yolundaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kaya, “Daha önce net bir şekilde belirtmiştik. Aynı Ege Turizm Planı’nda olduğu gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bölgenin sınırları içerisindeki ilçe belediyesi olan Balçova Belediyesi planlama sürecinin içerisinde olacak. Süreç tamamen şeffaf, katılımcı bir anlayışla yürütülecek” dedi.

‘İzmirimiz kazanacak’

Planlamayı gerçekleştirecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, görüş ve önerilerini sunmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi’ni önümüzdeki hafta bakanlıkta yapılacak toplantıya davet ettiğini de açıklayan Kaya, “İnciraltı, belediyelerimiz, oda-borsa-meslek kuruluşlarımız, STK’lar ve bölgedeki toprak sahiplerinin de içerisinde olduğu bir süreç ile planlanacak. Herkesin, her kurumun görüş ve önerilerine açık bir şekilde yürütülecek sürecin sonunda İzmirimiz kazanacak” diye açıkladı.