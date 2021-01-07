Anne mutfağı gibi

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün çevrimiçi seminerine konuk olan ünlü şef Maksut Aşkar, geleneksel Anadolu mutfağının, anne mutfağı olduğunu söyledi. Aşkar, Anadolu mutfağının uçsuz bucaksız bir okyanus olduğunu belirterek, “Bizim Anadolu mutfağı dediğimiz kültür, anneden çocuğuna geçerek, günümüze kadar taşındı. Tam olarak anlayabilmek için Anadolu’daki bir evin kapısını çalıp tencerede ne pişiyor, misafir olup bakmanız gerekir. Özünden, lezzetinden, gelenek olmasına neden olan kurallarından taviz vermeden, günümüz koşullarının modern teknikleri ve yenilikçi bakış açısıyla yorumlamamız gerekiyor ki gelecekte dünyada daha çok kabul görebilsin” diye konuştu.



Seminerin moderatörlüğünü yapan Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ise “Sizin de belirttiğiniz gibi annelerimizden öğrendik yemek yapmayı ve her zaman geleneğin, annemizin o lezzetinin peşinden koşuyoruz. Bunun kıymeti son yıllarda anlaşılmaya başlandı, sizler sayesinde” diye konuştu.