Anneler işe çocuklar kreşe

Kadınların sosyal hayatta daha eşit ve daha aktif bir şekilde yer almaları için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kent genelindeki geçici bakım hizmeti veren Pırlanta Merkezleri’ni tam zamanlı kreşlerle taçlandırıyor.

3-6 yaş grubu çocuklara haftanın 5 günü, 07.00- 18.30 saatleri arasında okul öncesi eğitim verecek tam zamanlı kreşler, ilk etapta 3 farklı mahallede açılacak. 100 öğrenci kapasitesiyle hayata geçirilecek kreşlerin çok cüzi rakamlarla hizmet vereceğini açıklayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadınlarımızın çalışma hayatındaki engelleri teker teker kaldırıyoruz. Bucalı aileler çocuklarını tüm gün uzman eğitmenlere emanet edebilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarımız ile bir yandan Bucalı ailelerin bütçelerindeki yükü azaltırken bir yandan da aydınlık yarınlarımızın temelini atacağız” dedi.

Bilim ve sanat

Açılacak kreşler, Şirinkapı, Çamlıkule ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde yer alacak. Açılacak merkezlerin iki tanesi, Betontaş ve Çamlıkule Pırlanta Merkezlerinden dönüştürülecek. Üçüncü kreş ise Buca Belediyesi Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde yer alacak. Kreşlerin, ilerleyen dönemlerde cumartesi günleri de açılarak bilimsel süreç, yaşamsal beceri ve sanat içeren ileri düzeyde eğitimler vermesi planlanıyor.