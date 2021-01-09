Annesi gözleri oldu

Denizli’de liseyi okul birinciliğiyle bitiren görme engelli Sema Gündoğdu, şimdi Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Genç kızın en büyük destekçisi, tüm eğitim hayatı boyunca olduğu gibi kendisine kitaplar okuyan, birlikte ders çalıştıkları annesi Fatma Gündoğdu. İmkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokul eğitimi görebildiğini belirten anne Gündoğdu, “Okul hayatı sürecinde kızımın gören gözleri oldum. Ona ders kitaplarını okudum. Üniversiteye hazırlık sürecinde kızımın canlı kitabı oldum. Test çözdük, üzüldük, ağladık ama şimdi üniversiteli olduğu için çok mutluyuz” dedi.

Sema Gündoğdu, anne ve babasının, okuması için çok büyük özveri gösterdiklerini, böyle bir aileye sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti, “En çok ‘Bu çocuk görmüyor, nasıl okuyacak?’ sorusu beni etkiledi. Ben sadece görmüyorum. Zihnimde bir problem yok. Annemin de başarımda etkisi çok büyük. O bana binlerce soru okudu üniversite sınavı sürecinde” diye konuştu. Kendisinin Türk Telekom’un ‘Telefon Kütüphanesi’ ve ‘Kitaplara Ses’ uygulamalarından da çok yararlandığını söyledi.