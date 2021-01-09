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    HaberlerEge Haberleri Antik kenti renklendirdi
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    09.01.2021 - 07:00 |

    Antik kenti renklendirdi

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Tlos Antik Kenti önündeki istinat duvarı, Likya dönemi figürleriyle renklendirildi.

    Antik kenti renklendirdi

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Tlos Antik Kenti önündeki istinat duvarı, Likya dönemi figürleriyle renklendirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın önerisiyle Seydikemer Belediyesi, Yaka Mahallesi’ndeki antik kent önünde yol kenarına yapılan istinat duvarını renklendirmek için proje başlattı. Ressam Ali Rıza Başarır tarafından yaklaşık 200 metrelik duvara 20 resim çizildi. Çalışmaya 20 gün önce başladığını belirten Başarır, işin yarısını bitirdiğini söyledi.

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