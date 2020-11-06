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    06.11.2020 - 07:00 | | DHA

    Apartmanın kahramanı

    Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, birçok bina hasar gördü.

    Apartmanın kahramanı

    Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, birçok bina hasar gördü. Hasar gören Canbazoğlu Apartmanı’nda apartman kapısı sıkışarak kilitlenince bina sakinleri dışarı çıkamadı. Zemin kattan 1’inci katın balkonuna merdiven dayayan binanın kapıcısı Nesimi Elibol (39), tahliyeyi sağladı. Ayrıca 1’i sırtında, 2 yaşlı vatandaşı dışarı çıkardı. Deprem nedeniyle binanın hasar gördüğü, hakkında yıkım kararı verildiği belirtildi. 

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