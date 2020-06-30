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    HaberlerEge Haberleri Aquapolis’e indirimli girin
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Aquapolis’e indirimli girin

    Torbalı Belediyesi, başta Aquapolis Yüzme Havuzu olmak üzere kent genelinde birçok avantaja imza atması beklenen ‘Hemşehrim Kartı’ projesini hayata geçirdi.

    Aquapolis’e indirimli girin

    Torbalı Belediyesi, başta Aquapolis Yüzme Havuzu olmak üzere kent genelinde birçok avantaja imza atması beklenen ‘Hemşehrim Kartı’ projesini hayata geçirdi. Kartla, ilçe sakinleri havuzdan indirimli yararlanabilecek. Hemşehrim kartları ikametgahları ya da doğum yeriyle yaşadıkları yerin Torbalı olduğunun yer aldığı kimliklerle Aquapolis Yüzme Havuzu’ndan ücretsiz alınabilecek. Torbel Müdürü İsmail Takak, “İlçe sakinlerimizin haklarını korumak ve hizmetlerimizden öncelikli yararlanmasını sağlamak adına bu uygulamayı başlattık” dedi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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