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    23.01.2021 - 07:00 |

    Ara elemanlar tire’den

    Tire Belediyesi’ne ait huzurevi arazisi, üniversite yapılması için Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne (TOSBİ) verildi.

    Ara elemanlar tire’den

    Tire Belediyesi’ne ait huzurevi arazisi, üniversite yapılması için Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne (TOSBİ) verildi. Tire Belediyesi de 20 bin metrekare sanayi imarlı arsanın sahibi oldu. Protokole TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ile Başkan Yardımcısı Halil Doğukan Eroğlu imza attı. Kararın belediye meclisinden geçtiğini kaydeden Başkan Salih Atakan Duran, “Yakın zamanda Tire Kaymakamlığı, belediyemiz, TOSBİ ve Ege Üniversitesi olarak ilçemiz organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalara ara eleman yetiştirecek olan üniversite için protokol imzalayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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