Arabalı sinema

Altı noktada eş zamanlı olarak etkinlikte yurttaşlara maske dağıtılacak ve gösterimin yapılacağı alanda araçlarından inmelerine izin verilmeyecek. Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı “Bayi Toplantısı” filmi ücretsiz gösterilecek. Kayıtlar 11 Mayıs’ta www.arabalisinema.com.tr adresinden yapılacak.