10.05.2020 - 00:02 |
Arabalı sinema
İzmir Büyükşehir, 15 Mayıs Cuma günü açık havada sinema gösterimi yapacak.
Altı noktada eş zamanlı olarak etkinlikte yurttaşlara maske dağıtılacak ve gösterimin yapılacağı alanda araçlarından inmelerine izin verilmeyecek. Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı “Bayi Toplantısı” filmi ücretsiz gösterilecek. Kayıtlar 11 Mayıs’ta www.arabalisinema.com.tr adresinden yapılacak.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.