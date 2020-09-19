Araç trafiği olmayacak

16 Eylül’de başlayanve 22 Eylül’e kadar sürecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmir’de farklı uygulamalar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Radyo Trafik İzmir’e canlı yayında yaptığı açıklamada, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü’nde Kordon’u araç trafiğine kapatmayı planladıklarını vurguladı. 2030 ulaşım ana planını yaptıklarını belirten Yaygel, en önemli hedeflerinin konforlu ve hızlı toplu ulaşımı desteklemek, bisiklet ve yaya erişimini artırmak olduğunu söyledi, “2012’den bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılıyoruz. En önemli mesajımızı, 22 Eylül’de Kordon’u araç trafiğine kapatarak vereceğiz” dedi. Geçen yıl 22 Eylül’de araç trafiğine kapattıkları Bornova Sokağı’nın UKOME kararıyla yıl sonuna kadar tamamen yayalara ayırılacağını açıklayan Mert Yaygel, “Sokak, yıl sonuna kadar araçlara kapatılacak. Kordon için de aynı şeyi düşünüyoruz. Toplu ulaşım ağımızı genişletiyoruz. Kent merkezine otomobilin girmesini istemiyoruz. İzmirlilerin bisiklete yönelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.