Araç yoğunluğu yüzde 45 azaldı

Kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla Kuşadası Belediyesi’nce başlatılan Trafik Sakinleştirme Projesi’nin çalışmaları devam ediyor. Son olarak geçen hafta liman yönünden gelen araçların Gençlik Caddesi’ne bağlantısı sağlanıp İnönü Caddesi’nin trafik yükü azaltıldı, hastane yönüne ve Çevreyoluna erişim sağlandı.

Projeyi Aydın Büyükşehir işbirliğinde sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Turizm sezonunda projenin ilk 3 aşaması devreye alınarak kentin trafik sirkülasyonuna adaptasyonu sağlandı. Kış sezonu ile sahil bandını da kapsayacak etabın çalışmalarına başladık. Tamamlanan çalışmaların neticesinde şu anda kent içi trafik yükünü yüzde 45 oranında azalttık. Modern bir turizm kenti yaratma hedefimize, hemşehrilerimizin de desteğiyle, her geçen gün daha da yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Sırada neler var?

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda; Candan Tarhan Bulvarı üzerinde devlet hastanesi yönünden gelen araçların, Gençlik Caddesi, Vali Özgödek Meydanı (Meteoroloji Kavşağı) ve Şevki Hasırcı Meydanı arasındaki düzenlemeler ile Adliye, Mezarlık ve Çevreyoluna erişimleri sağlanacak. Bu sirkülasyon ile Adnan Menderes ve İnönü Caddesi trafik yükleri de azaltılmış olacaktır. Ayrıca Atatürk Bulvarı’ndan gelen araçlar Kaya Şavkay Meydanı’nda sol şeritten devam edilmesi durumunda, çevreyolu ve mezarlık yönlerine erişim hızlı bir şekilde sağlanacak. Şevki Hasırcı Meydanı Kavşağına yayaların daha rahat geçişlerini sağlamak için de sinyalizasyon sistemi kurulacak.

TİM ekiplerinden titiz çalışma

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) kent genelinde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Davutlar Mahallesi’nde dezenfeksiyon yaptı. Ayrıca yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otlar biçilirken çöp konteynerleri temizlendi. Detaylı temizlik işlerinin her gün farklı bir noktasında yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Temizlik asla taviz vermediğimiz bir konu. Bu nedenle personelimiz haftanın 7 günü 24 saat boyunca görevlerinin başında. Rutin işlerin yanı sıra mahallelerimizde detaylı temizlik çalda yürütülüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak bizim en büyük görevimiz” dedi.

DİJİTAL GÖÇEBELERİN YENİ ADRESİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun çalışmalar yapan Kuşadası Belediyesi, Kamp- Karavan Alanı ve Mars Koloni’nin ardından Kampinova isimli yeni bir proje için harekete geçti. Habitat Derneği’nin işbirliğiyle, çağın yeni turist tipi ‘Dijital Göçebeler’ kentle buluşacak.

Dernek Başkanı Sezai Hazır ile protokol imzalayan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Artık yeni bir dünya ve buna bağlı olarak yeni bir turizm anlayışı şekilleniyor. Bu anlayışı ise Y ve Z kuşağının talep ve beklentileri belirliyor. Dünyada artık çalışanların yüzde 40’ı zamana ve mekana bağlı kalmaksızın işlerini yürütüyor. Kuşadası olarak bu değişime ayak uyduracak, dijital göçmenleri kentimize çekecek ve yeni turizmden payımızı alacak potansiyele sahibiz. Üzerinde yapılaşmanın olmayacağı, eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı proje, önümüzdeki yaz başına hazır olacak” dedi. Hazır ise “Pandemi süreci ile birlikte alışkanlıklar ve iş yapma biçimi değişti. Uzaktan çalışmanın ekonomik maliyeti daha düşük. Şu an dünya üzerinde 50 milyon insanın ofisleri farklı bir yerde, çalışma alanları farklı bir yerde. Bu insanlar, ekonomiye ciddi katkı koyabilecek potansiyele sahip. Kuşadası, Kampinova sayesinde bu göçten yararlanabilecek” diye konuştu.

15 dönüm teknoloji bölgesi

Kuşadası Belediyesi tarafından kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere Kuştur Mevkii’nde kiralanan toplam 36 dönümlük arazinin 15 dönümlük bölümünde “Öğren, Eğlen, Yenilen” sloganı ile yaşama geçirilecek Kampinova projesi, doğanın içinde inovasyon odaklı bir deneyim alanı olacak.

Eğitim, atölye, konaklama, çadır, spor, dinlenme ve ortak çalışma alanları ile sosyal tesislerin bulunacağı Kampinova öncelikli olarak kampçılar ve freelance çalışanlar ile Kampinova’da düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinliklere katılacak kişilerden oluşacak. Alan çeşitli dijital şenlik ve festivallere de ev sahipliği yapacak.