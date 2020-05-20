Aracını, 19 Mayıs’ta doğan gence verdi

Balıkesir’de, 19 Mayıs doğumlu genç, Vali Ersin Yazıcı’nın makam aracıyla şehir turu attı. Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda doğan 11. sınıf öğrencisi Serhat Ataş’a makam aracını verdi. Araca binen Ataş, Atatürk Parkı önünde oluşturulan 100’e yakın araç konvoyuyla şehir turu attı, vatandaşları selamladı, bayrak dağıttı. Ataş, “Bir günlükte olsa vali olmak çok güzeldi” şeklinde konuştu.