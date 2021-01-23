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    23.01.2021 - 07:00 |

    Arıcılara bal ormanı

    Denizli Büyükşehir’in arıcılığın gelişmesi amacıyla hayata geçirdiği bal ormanı projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için ilk fidanlar toprakla buluştu

    Arıcılara bal ormanı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen bal ormanı projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. Tavas’ın Yahşiler Mahallesi’nde belirlenen bal ormanı alanında Büyükşehir, tesviye ve düzenleme çalışmasıyla bölgeye ulaşımı sağlayacak yolun yapımını tamamladı.
    861 bin 700 metrekare alanın tel örgülerle çevrilmesi yapıldı, diğer yandan da tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı.
    46 bitki türü
    Lavanta, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu, leylak, erguvan, hayıt, alıç, çakal eriği, iğde, badem ve ahlat gibi 46 çeşit bitki türü olmak üzere yaklaşık 156 bin fidanın toprakla buluşacağını belirten Başkan Osman Zolan, kent ekonomisine büyük bir destek daha sağlanacağını söyledi. Bal ormanının tamamlanmasının ardından bölgenin arıcılara tahsis edileceğini sözlerine ekledi.

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