Arıcılara bal ormanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen bal ormanı projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. Tavas’ın Yahşiler Mahallesi’nde belirlenen bal ormanı alanında Büyükşehir, tesviye ve düzenleme çalışmasıyla bölgeye ulaşımı sağlayacak yolun yapımını tamamladı.

861 bin 700 metrekare alanın tel örgülerle çevrilmesi yapıldı, diğer yandan da tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı.

46 bitki türü

Lavanta, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu, leylak, erguvan, hayıt, alıç, çakal eriği, iğde, badem ve ahlat gibi 46 çeşit bitki türü olmak üzere yaklaşık 156 bin fidanın toprakla buluşacağını belirten Başkan Osman Zolan, kent ekonomisine büyük bir destek daha sağlanacağını söyledi. Bal ormanının tamamlanmasının ardından bölgenin arıcılara tahsis edileceğini sözlerine ekledi.