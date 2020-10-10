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    HaberlerEge Haberleri Arıcılığı geliştirecek
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Arıcılığı geliştirecek

    Bakan Bekir Pakdemirli İzmir’de Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’ni açtı

    Arıcılığı geliştirecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü’ndeki Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Ulusal Tohum Gen Bankası’nı ziyaret etti, Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullandıklarına dikkati çeken Bakan Pakdemirli, “Dünyanın 3. büyük tohum gen bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin, geofit, yani yumrulu ve soğanlı bitkiler koleksiyonu bizim ülkemizde. Ayrıca en büyük buğday ıslah programı da devam ediyor. İşte bu saymakla bitmeyen Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı fırsatlarla ileriye götürüyoruz” dedi. Pakdemirli, Bakanlığa bağlı enstitülerde bulunan 34 gen bankasında 320 bin genetik materyali muhafaza altına aldıklarını söyledi.

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