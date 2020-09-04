Arkadaşlıkları aşka dönüştü

Ege Üniversitesi Optisyenlik Bölümü mezunu Murat Koruk ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunu olan Irmak Tan’ın, 8 sene önce başlayan arkadaşlıkları geçen yıl aşka dönüşmüştü. Şıklıklarıyla göz kamaştıran çiftin yüzüklerini Zafer Özler taktı.