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    HaberlerEge Haberleri Arkadaşlıkları aşka dönüştü
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    04.09.2020 - 00:01 |

    Arkadaşlıkları aşka dönüştü

    Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ve Yönetim Kurulu üyesi Nazlı Tan’ın kız-ları Irmak Tan ile Agora Optik mağazaları sahibi Tuncay Koruk ve Gülten Koruk’un oğulları Murat Koruk’un nişan törenleri, Tan ailesinin Urla’daki evlerinde gerçekleşti.

    Arkadaşlıkları aşka dönüştü

    Ege Üniversitesi Optisyenlik Bölümü mezunu Murat Koruk ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunu olan Irmak Tan’ın, 8 sene önce başlayan arkadaşlıkları geçen yıl aşka dönüşmüştü. Şıklıklarıyla göz kamaştıran çiftin yüzüklerini Zafer Özler taktı.

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