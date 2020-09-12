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    HaberlerEge Haberleri Arkas Urla'da sanat turuna çıktı
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    12.09.2020 - 07:00 |

    Arkas Urla'da sanat turuna çıktı

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kültür sanat yaşantısını geliştirmek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı projeler ve yapılacak çalışmalar için gözlem yaptı, fikir edinmek için Arkas Sanat Urla ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni ziyaret etti.

    Arkas Urla'da sanat turuna çıktı

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kültür sanat yaşantısını geliştirmek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı projeler ve yapılacak çalışmalar için gözlem yaptı, fikir edinmek için Arkas Sanat Urla ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni ziyaret etti.
    Başkan Arda, Köstem Müzesi’nde Anadolu topraklarında zeytini işleyerek zeytinyağı elde etmek amacıyla geçmişten bugüne kadar kullanılan sistemleri, Arkas Urla’da da, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı batı resim sanatının önemli temsilcilerinin eserleri ile 16. ve 17. yüzyıla ait eşyaları inceledi. Sanatı ve tarihi yakından takip ettiğini belirten Başkan Arda, “Yeni fikirlerle Gaziemir’e döndük” diye konuştu.

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