28.04.2020 - 07:00 |
Arkas’ta Adis yolcu
Arkas’da forma giyen Adis Lagumdzija’nın gelecek sezon İtalya’da Vero Volley Monza forması giyeceği öğrenildi.
Arkas’da forma giyen Adis Lagumdzija’nın gelecek sezon İtalya’da Vero Volley Monza forması giyeceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçiren Boşnak asıllı Türk pasör çaprazı, özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mavi beyazlı takımın skor yükünü çeken Adis’in yuvadan uçarak kariyerini İtalya Süper Ligi’nde sürdürme kararı aldığı belirtildi. Arkasspor’la sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Adis’in 19 yaşındaki smaçör kardeşi Mirza ise İzmir ekibinde kalacak.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.