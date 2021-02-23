Art Design, tasarım ötesi lüks

İhracatta güçlü bir artış ivmesi yakalayan mobilya sektörü, özgün yerli markalarla yurtdışında hedef yükseltti. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de, sektörün durumunu değerlendirdi. Art Desing hakkında da bilgi veren Terzi, “Mağazaya geldiğinizde önce sizi dinliyor sonra da evinize ve isteklerinize uygun tasarımları 3D çizimle bilgisayarda göstererek nasıl bir mobilya ve dekorasyona sahip olacağınızı anlatıyoruz. Teslim etmeden önce mutlaka mobilyanın son halini de gösteriyoruz. Akıllarda hiçbir soru işareti kalmıyor” dedi.

Mobilya sektörü Türkiye’nin ihracat gücünde yadsınamaz bir paya sahip. Sektörün dünyada ilk 5 içine girmesi için ne yapması lazım?

2023 hedefimiz dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi konumuna gelmek. Yine ihracatta 10 milyar dolar, üretimde 25 milyar dolar hedefimiz bulunuyor. Emin adımlarla ilerliyoruz. Her sektörde olduğu gibi dünyada bir yer edinebilmemiz için markalaşmamız gerekiyor. ABD-Çin ticaret savaşlarından dolayı şu an Türkiye, Vietnam önemli ihraç pazarları konumuna geldi. Bunlar güzel ama Türkiye, kendisini nasıl konumlandıracak? Ucuz ürün tedarik eden ülke mi, yoksa yüksek kalitede ürün satan, markalaşan ürünleriyle adından söz ettiren ülke mi? Önce bunun belirlenmesi gerekiyor. Bizim mobilya sektöründeki etkimiz ise hâlâ markalaşma sürecini tamamlayamadık. Evet, zanaatkar yönümüz yüksek, hızlı işçiliğimiz, tedarik sürecimiz var ve kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Dünyanın neredeyse 200 ülkesinde varız ama markalaşma konusuna çok daha fazla önem vermeliyiz.

Bize biraz Art Design’ın hikayesinden bahseder misiniz?

Art Design olarak hikayemiz, 2000’lerin başında kişiye özel mobilya tasarımındaki açığı görerek mobilya sektörüne adım atmamızla başladı. Art Design’ı Modoko’da yaklaşık 350 metrekarelik bir alan üzerine kurduk. Daha sonra 700 metrekarelik ikinci bir mağaza daha açtık. Bugün Modoko’da iki tane, bir tane de 1.500 metrekare Kalamış’ta olmak üzere 3 tane showroomumuz bulunuyor. Türkiye’de ilk defa zamana ve mekana yenilmeyen tasarımlarla, sıfırdan aldığımız bir alanı, tüm iç mekan detaylarıyla tasarlıyor, uyguluyor, anahtar teslim şeklinde teslim ediyoruz. Lüks segmentte tasarımlar gerçekleştirdiğimiz Art Design’da iç mimarlardan oluşan 80 kişilik güçlü bir ekibe sahibiz. Siz mağazaya geldiğinizde önce sizi dinliyor sonra da evinize ve sizin isteklerinize uygun tasarımları 3D çizimle bilgisayarda göstererek nasıl bir mobilya ve dekorasyona sahip olacağınızı anlatıyoruz. Aynı zamanda mobilyaları teslim etmeden önce mutlaka fabrikaya davet edip mobilyanın son halini de gösteriyoruz. Böylece aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan, yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle projelerimizi tamamlamış oluyoruz. Projelerimizin yüzde 75’ini konut, yüzde 25’ini ise ofis ve otel projeleri oluşturuyor. Ciromuzun yüzde 30’uyla ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya, Hollanda hattında kafe ve restoran ve büyük villa projelerimizle adımızdan söz ettiriyoruz.

Yurtdışı operasyonunda ne durumdasınız?

Yurtdışında ve özellikle Avrupa pazarında kafe, restoran ve villa projelerinde yer alıyoruz. Hatta projelerimizin yer aldığı bölgede, neredeyse birçok kafe, restoran ve otellerde bizim imzamız bulunuyor. İç mekan tasarımına bakış açımız, özel mobilya koleksiyonlarımız, bizi sektörde farklı bir yere taşıdı. Öncelikle kaliteli üretimlerimiz, mekanın ruhunu yansıtan iç mekan tasarımlarımız, kullanıcılar tarafından çok beğenilerek birbirlerine tavsiye edildi. Referans ve tavsiyelerle Art Design olarak bugünlere kadar geldik. Bizim için bir işyeri veya ofisin ruhunu doğru yansıtmak, tasarımlarımızda yol gösterici oldu. Restoranlarda da hedef kitlenin doğru analizi yapılarak mekanın kendini ifade etmesi önemli. Villa ve lüks konutlarda ise ev sahibinin beğenilerini ve kişiliğini yansıtmak ve en üst düzeyde uygulamalar yapmak olmazsa olmazımız.

Sektörün ödüllü ismi

Bugüne kadar gerek tasarımlarınızla gerekse de yönetici olarak pek çok ödül aldınız. Bu ödüllerin arasından sizin için en özel olanı hangisi?

2020 yılında Ekonomist Dergisi tarafından aldığım ‘40 Yaş Altı En Güçlü 40 Yaş CEO’ ödülü benim için en anlamlı olanıydı. Türkiye’nin en başarılı CEO’larının yer aldığı listede, mobilya sektöründen tek isim olmam ayrıca gurur verdi.

Bu ödülün sizin için anlamı nedir?

Hem kişisel olarak benim için hem de markamız Art Design için çok gurur verici. Bu ödülle işimize gösterdiğimiz özenin ve emeğin karşılığını almış olduk. Tabii ki mobilya sektörü için de sektörden tek mobilya firması olarak aldığımız bu ödül çok kıymetli. Bundan 20 yıl önce mobilya sektörü 200 milyon dolar ihracat yaparken, bugün 3.5 milyar dolar dışsatım sadece 500 milyon dolar ithalat yapan bir sektör haline geldi. Ülkemize ciddi katma değer sunuyoruz, en önemlisi de markalaşıp ülke sektörleri arasındaki yerimizi güçlendiriyoruz.

Kovid-19 herkesi evlere hapsedince insanlar artık her anlarını geçirdikleri evleriyle daha çok ilgilenir oldu. Bu dönemdeki müşteri eğilimlerinden biraz söz eder misiniz? Kişiler en çok hangi ürün gruplarıyla ilgileniyor, ne arıyorlar?

Biz daha çok mekana ve kişiye özel ürünler tasarlayan bir markayız. Müşterimizin bize hangi ihtiyaçlarla geldiği, beğenileri, farklı kişilik ifadelerine göre değişiyor. Örneğin; son günlerde evlerinde daha çok zaman geçirdikleri için daha lüks, daha konforlu, daha sürdürülebilir, görsel olarak da çok şık mobilyalara yer açmak isteyenler bizimle irtibata geçiyor. Bir yandan da Kovid-19 ile birlikte evlerimiz aynı zamanda ofisimiz de olmaya başladı. İş verimliliğini artıracak modellerle daha çok ilgileniyorlar. Evlenecek çiftler evlerini A’dan Z’ye döşeyecekleri için yatak odası, oturma odası gibi tüm gruplarla yakından ilgileniyor.