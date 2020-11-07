‘Artık kimseye muhtaç değiliz’

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla 55 ortaklı Uzunkum Kırsal Kalkınma Kooperatifi’ne 6 bin litrelik süt soğutma tankı ve 2 bin litrelik araç üstü süt nakil tankı hibe eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, üreticinin işletmeler karşısında elini güçlendirdi. Yaklaşık bir yıldır bu tanklar ile sütlerini pazarlamaya başlayan üreticiler, hijyenik şartlarda ve daha uzun süre saklama imkânı ile birlikte satış fiyatlarında da artış yaşandığını belirtti. Süt soğutma tankı ile birlikte üreticiler soğutulmuş süt sattıkları için aynı zamanda 40 kuruş destek primi alıyor. Böylece daha fazla kazanmış oluyor.

İşler büyüyor

Süt tanklarını aldıktan sonra yaşanan değişimi anlatan Kooperatif Başkanı Latif Aykanat, “Sütümüzü daha iyi soğutup kimseye bağlı kalmıyoruz. İsteğimiz kişi ve firmalarla anlaşmaları daha iyi yapıyoruz. Daha önce tankı firmalardan alıyorduk ve belli yaptırımları oluyordu. Fiyat konusunda onlara muhtaçmışız gibi bir izlenim çıkıyordu. Tank şimdi benim olduğu için pazarlık masasında ‘İster al ister alma’ diyebiliyorum. Bana faydası oldu, sütüme katma değer kattı, sütümü daha iyiye satıyorum” diye konuştu.

“Özlem Başkan imkân sağlayınca iş şimdi biraz daha büyümeye başladı” diyen Aykanat, “Daha önce sadece köyden süt alıyorduk, arabamız yoktu, herkes gelip kendi döküyordu. İki yılda biriktirip bir araç alabildik. Şimdi bir araba daha alalım, işimizi genişletelim diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.