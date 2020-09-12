‘Artık taviz yok’

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Bodrum genelinde de ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla denetimler gerçekleştirildi. İşletme sahiplerine salgın kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlere katılan Kaymakam Bekir Yılmaz, “Amacımız vatandaşlarımızı uyarmak. Artık çok müsamahalı davranmıyoruz. Kurallara uymayanlara cezai işlem yapıyoruz” dedi.