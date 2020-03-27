‘Asgari gelir desteği’ önerisi

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Bu, ekonomik değil, başta insani bir kriz. İhtiyacımız olan en önemli konu, ortak akılla hareket ederek özellikle dezavantajlı kesimlerin bu krizden en az hasarla çıkmasının sağlanması” dedi.

Belirli saatlerde belirli kesimlere, diğer saat aralığında ise topyekûn sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere önlemlerin alınması için STK, özel sektör ve kamuoyunun destek vermesi gerektiğini belirten Sivri, şu vurguları yaptı:

- Tarım ürünlerinin tedarikinde, “bölgeden tedarik”e bağımlılığın artabileceğinden hareketle, İzmir’deki kooperatiflerin üretim kapasitesi ve stok miktarlarının belirlenerek bir tedarik zinciri planlaması yapılması gerekmektedir.

- Üretime devam eden şirketlere eksilen gelirleri veya tahsil edemedikleri alacakları oranında faizsiz nakit destek sağlanmalıdır. Nakit döngüsü kopmamalıdır.

- Öncelikler belirlenmeli ve önlemler kısa (Haziran sonuna kadar), orta (2020’nin 2. yarısı) ve uzun vadeli (2021 ve 2022) bir strateji çerçevesinde ele alınmalıdır.