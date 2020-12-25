‘Aşı yaptırmayanlarla salgını bitiremeyiz’

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) tarafından düzenlenen “Covid-19 Aşıları Hakkında Merak Edilenler” konulu online toplantın konuğu olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, aşı olmayanların bulaş riskini artıracağını söyledi.

Aşıların sayıları 10 binlere yaklaşan gönüllüler üzerinde denendiğini belirten Pullukçu, “Yurt dışından gelen aşıların onay sürecinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle inceleniyor. Aşıların güvenilirliğinden şüpheniz olmasın. Kronik hastalığı olmayan 50 yaş altının, hayatını kaybetme riski binde 2 iken, 50-65 yaş arasının yüzde 3, 65 yaş üzerinin ise yüzde 15’tir. Bu durumda yaşlıların ve onlara bakanların öncelikli olarak aşılanması önemli. Ama ne kadar çok kişi aşılarsak o kadar iyi. Aşı yaptırmam diyenler, bulaş riskini artıracak” diye konuştu.

“Minnettarız”

LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi ise, “Aşılardan sonra andemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştığımız için umutlandık. Ancak henüz bitmedi. Bu süreçte bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına minnettarız” dedi.