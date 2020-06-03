‘Aşıda altyapı sorunumuz yok’

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, koronavirüs aşısı geliştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti, aşı enstitüsü kurulması için başvuruda bulunduklarını söyledi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) verdiği görev üzerine aşı üretmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Prof. Dr. Gürüz, “Hacettepe Üniversitesi, Ankara’da olmanın da avantajıyla enstitü kurdu. Biz de hızlı bir şekilde aşı enstitümüzün onaylanmasını bekliyoruz. Türkiye’ye pek çok alanda aşı üretimi, yurt dışından gelecek aşıların kalite kontrollerini de yapabileceğimiz güzel bir merkezin her türlü altyapısına sahibiz” dedi.



