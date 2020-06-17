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    HaberlerEge Haberleri Askı muamelesi!
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Askı muamelesi!

    MARMARİS’te, deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu, tatilcilerden yoğun ilgi görürken, sahildeki prenses heykeli üzerine bırakılan kişisel eşyalar ise tepkiye neden oldu.

    Askı muamelesi!

    MARMARİS’te, deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu, tatilcilerden yoğun ilgi görürken, sahildeki prenses heykeli üzerine bırakılan kişisel eşyalar ise tepkiye neden oldu. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, “Yoğunluk oluşmaya başladı. Gelen misafirlerimizin doğaya, çevreye ve denize karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Dünyaca ünlü bu yerimiz hepimizin ortak kullanım alanı, sahip çıkmak mecburiyetindeyiz” dedi.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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