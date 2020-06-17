Askı muamelesi!

MARMARİS’te, deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu, tatilcilerden yoğun ilgi görürken, sahildeki prenses heykeli üzerine bırakılan kişisel eşyalar ise tepkiye neden oldu. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, “Yoğunluk oluşmaya başladı. Gelen misafirlerimizin doğaya, çevreye ve denize karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Dünyaca ünlü bu yerimiz hepimizin ortak kullanım alanı, sahip çıkmak mecburiyetindeyiz” dedi.