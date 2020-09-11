Aşkları 29 yıla meydan okudu

Söke’de gençken birbirlerine aşık olan, ancak ailevi nedenler yüzünden bir türlü kavuşamayan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti 29 yıl sonra kavuştu.



Özel bir hastanede hemşirelik yapan Birsen Yılmaz ile iş adamı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke’nin Güzeltepe köyünde tanışıp birbirlerine aşık oldu. Evlenme kararı alan çiftin yolları iş ve ailevi sorunlar nedeniyle ayrıldı. Kaya, çalışmak için Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. Aradan geçen zamana ve mesafeye rağmen çiftin sevgi bağı ve iletişimi hiç kopmadı. 2020 yılında tekrar kavuşan Yanılmaz ile Kaya, yıllara meydan okuyan ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldı.



Başkan Günel’e teşekkür



Birbirlerini 29 yıl sonra bulmanın sevincini yaşayan çiftin gezi teknesinde gerçekleşen nikahını Başkan Ömer Günel kıydı. Günel, evlilik cüzdanını Yanılmaz’a verdi.



Kendilerini kırmayıp bu özel günde yanlarında olduğu için Başkan Günel’e teşekkür eden Kaya çifti, “Birbirimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın” dedi. Başkan Günel de, “Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarihi Güvercinada Kalesi’nin de tanıklık ettiği bu düğünde çiftimizin yanında olmaktan büyük keyif aldım. Umarım 29 yıllık aşkları uzun yıllar daha devam eder” diye konuştu.