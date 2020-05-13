Ata mesleğine sahip çıkıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşayan Gökay Demiral, bankacılığı bırakıp dede mesleğini sürdürmek için sıcak demir ustası oldu. Demiral, dedesinin ve babasının vasiyeti üzerine, ailenin 5’inci kuşak ustası olarak yaklaşık 60 derece sıcaklıktaki ocağın başına geçti. Demir ustalığının ‘peygamber mesleği’ olarak tanımlandığını belirten Demiral, “Eski çapa işleri kalmadığı için biz de zirai aletlerin ekipmanlarına yöneldik. Meslek yok olmaya doğru giderken ayakta tutmaya çalışıyoruz” dedi. l