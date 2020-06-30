Ata Sanayi Sitesi’nde temizlik operasyonu

Çiğli Belediyesi tarafından, Ata Sanayi Sitesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler yol kenarları, orta refüjler, parklar ve atıl durumdaki arazilerde kosa temizliği yaptı. Başta ana caddeler ve ara sokaklar olmak üzere tüm yollar dip bucak süpürüldü. Yaklaşık 700 esnafın bulunduğu Çiğli Ata sanayi çevresinde bulunan 100 ton atık madde ve moloz toplandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca yol kenarlarında terk edilmiş durumda bulunan hurda araçlar çekildi.