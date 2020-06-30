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    HaberlerEge Haberleri Ata Sanayi Sitesi’nde temizlik operasyonu
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Ata Sanayi Sitesi’nde temizlik operasyonu

    Çiğli Belediyesi tarafından, Ata Sanayi Sitesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

    Ata Sanayi Sitesi’nde temizlik operasyonu

    Çiğli Belediyesi tarafından, Ata Sanayi Sitesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler yol kenarları, orta refüjler, parklar ve atıl durumdaki arazilerde kosa temizliği yaptı. Başta ana caddeler ve ara sokaklar olmak üzere tüm yollar dip bucak süpürüldü. Yaklaşık 700 esnafın bulunduğu Çiğli Ata sanayi çevresinde bulunan 100 ton atık madde ve moloz toplandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca yol kenarlarında terk edilmiş durumda bulunan hurda araçlar çekildi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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