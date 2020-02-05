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    HaberlerEge Haberleri Ata sporu güreş Bergama’da
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    05.02.2020 - 07:00 |

    Ata sporu güreş Bergama’da

    Göreve geldikleri ilk günden itibaren spora ve sporcuya çok önem verdiklerine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu amaçla belediyemiz bünyesinde Spor İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Sporun her dalında Bergama’nın adını duyurmaya kararlıyız. Bergama Belediyespor 8. Grup Bal Lig’de şampiyonluk için oynarken, Ateşçelik Bergama Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız da başarılara imza atıyor. Bu başarılara başka branşlarda da devam edeceğiz. Ayrıca geleneksel ata sporlarımızı yaşatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Okçuluk gibi diğer geleneksel sporlarımızı da bir bir Bergama’da gençlerimizle buluşturacağız” dedi.

    Ata sporu güreş Bergama’da

    Göreve geldikleri ilk günden itibaren spora ve sporcuya çok önem verdiklerine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu amaçla belediyemiz bünyesinde Spor İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Sporun her dalında Bergama’nın adını duyurmaya kararlıyız. Bergama Belediyespor 8. Grup Bal Lig’de şampiyonluk için oynarken, Ateşçelik Bergama Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız da başarılara imza atıyor. Bu başarılara başka branşlarda da devam edeceğiz. Ayrıca geleneksel ata sporlarımızı yaşatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Okçuluk gibi diğer geleneksel sporlarımızı da bir bir Bergama’da gençlerimizle buluşturacağız” dedi.
    Sporda altyapının önemine de dikkat çeken Koştu, “Hemen hemen bizimle aynı nüfusa sahip Avrupa’daki kardeş kentimiz Alkmaar’ın spor dalında bir başarı öyküsü var. Onların başarı öyküsü altyapıya önem vermekle başlıyor. Peki biz neden bunu başaramayalım? Biz de yetenekli çocuklarımızla, bir AZ Alkmaar başarısı Bergama’dan çıkaracağız” dedi.

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