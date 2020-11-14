Ata tohumuna sahip çıkıyorlar

Geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin diktiği ata tohumlarından elde edilen ürünler Halk Ege Et’te satışa sunuluyor. Geçen yıl tüketiciler tarafından çok beğenilen Aydın karası patlıcan, Yenipazar tatlı biberi ve Koçarlı pembe domatesi bu yıl toprakla buluşturuldu. Sera dikimi Sultanhisar’ın Güvendik Mahallesi’ndeki AYSERA’da yapıldı. Aydınlılar ve İzmirliler tarafından çok beğenilen sebzelerin bu yıl erken hasatla şubat ayında raflarda yerini alması planlanıyor.

Ata tohumlarını kendi topraklarında yetiştirmek isteyen çiftçilere de eğitimler verdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, salgın döneminde yereldeki tarımsal üretimin önemine işaret etti. Başkan Çerçioğlu, “Pandemi süreci tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bunun yanında yerel tarımsal değerleri koruyup bunları gelecek nesillere de aktarmak bizlerin sorumluluğu” dedi. Başkan Çerçioğlu, verim ve lezzet olarak ithal tohumlardan daha sağlıklı olan ata tohumlarından elde edilen fidelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını sözlerine ekledi.