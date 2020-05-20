20.05.2020 - 07:00 |
Atatürk anıtına çelenk bırakıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’nin kurtuluş ateşini yaktığı destansı yürüyüşün 101. yılında Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’nin kurtuluş ateşini yaktığı destansı yürüyüşün 101. yılında Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Bergamalı gençlerin sesinden, önceden yapılan kayıtla hoparlörden yankılandı. Başkan Hakan Koştu, “Bu yıl tedbirler dolayısıyla evlerimizde kalsakta bayram coşkusunu hep birlikte doya doya yaşadık” dedi.
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.