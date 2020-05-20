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    HaberlerEge Haberleri Atatürk anıtına çelenk bırakıldı
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    20.05.2020 - 07:00 |

    Atatürk anıtına çelenk bırakıldı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’nin kurtuluş ateşini yaktığı destansı yürüyüşün 101. yılında Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu,

    Atatürk anıtına çelenk bırakıldı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’nin kurtuluş ateşini yaktığı destansı yürüyüşün 101. yılında Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Bergamalı gençlerin sesinden, önceden yapılan kayıtla hoparlörden yankılandı. Başkan Hakan Koştu, “Bu yıl tedbirler dolayısıyla evlerimizde kalsakta bayram coşkusunu hep birlikte doya doya yaşadık” dedi.

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