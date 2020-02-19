Atatürk heykeli yeni yerinde...

Vatandaş talep etti

Programa katılan Belediye Başkanı Ali Engin, “Eski yerinde, binalar arasında kalan ve görünürlüğü düşen Atatürk heykelimiz, yeni yerine çok yakıştı. Başta Atatürkçü Düşünce Derneğimiz olmak üzere, vatandaşlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda attığımız bu adım Atamıza da Narlıderemize de çok yakıştı. Her daim büyük Atatürk’ü ve O’nun düşüncelerini yaşatacağız” dedi.