19.02.2020 - 00:04 |
Atatürk heykeli yeni yerinde...
Narlıdere’nin Narlı Mahallesi’nde eski belediye binası mevkiinde bulunan Atatürk heykeli, vatandaşlardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda, 2. İnönü Mahallesi’ne taşındı. Yaşar Kemal Kültür Vadisi’nin alt tarafına yerleştirilen heykel, saygı töreniyle hizmete açıldı.
Vatandaş talep etti
Programa katılan Belediye Başkanı Ali Engin, “Eski yerinde, binalar arasında kalan ve görünürlüğü düşen Atatürk heykelimiz, yeni yerine çok yakıştı. Başta Atatürkçü Düşünce Derneğimiz olmak üzere, vatandaşlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda attığımız bu adım Atamıza da Narlıderemize de çok yakıştı. Her daim büyük Atatürk’ü ve O’nun düşüncelerini yaşatacağız” dedi.
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