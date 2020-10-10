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    HaberlerEge Haberleri Ata’ya saygıya ödül
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Ata’ya saygıya ödül

    Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güney Marmara Bölgesi Erdek şehir içi otobüs sürücüsü Mücahit Saçıl, Merkez 50 H hat şoförü Cem Erdem, BTT Halkla İlişkiler Personeli Ramazan Orhan ve İstiklal Marşı okunurken trafiğin durduğu sırada saygı duruşunda bulunarak yolcuların takdirini kazanan Edremit Bölgesi şehir içi otobüs sürücüsü Mehmet Çakır’ı ödüllendirdi.

    Ata’ya saygıya ödül

    Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güney Marmara Bölgesi Erdek şehir içi otobüs sürücüsü Mücahit Saçıl, Merkez 50 H hat şoförü Cem Erdem, BTT Halkla İlişkiler Personeli Ramazan Orhan ve İstiklal Marşı okunurken trafiğin durduğu sırada saygı duruşunda bulunarak yolcuların takdirini kazanan Edremit Bölgesi şehir içi otobüs sürücüsü Mehmet Çakır’ı ödüllendirdi.

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