Atik İLe Zolan göz açtırmıyor

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve İl Emniyet Müdür Vekili Osman Kutlu Balak ile Pamukkale Çamlaraltı Mahallesi’nde gıda sektöründe faaliyet iş yerlerinde, koronavirüs tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bir pastanede çalışanların eldiven takmadığını gören Atik, “Bizi görünce eldiven takıyorsunuz, her zaman takacaksınız” diye uyardı.

Daha sonra Zolan ile birlikte Kınıklı Mahallesi’ne geçen Atik, vatandaşın yoğun olduğu kafeler bölgesinde denetim yaptı. Denizlililerin genel olarak kurallara uyduğunu belirten Atik ve Zolan, vatandaşa maske hediye etti.