Atıklar, gıda ve bursa dönüşecek

KONAK Belediyesi, İzmir depreminden 15 gün önce afetlere karşı birlikte çalışmaya karar verdiği AKUT’la iş birliği protokolünü imzaladı. Belediye, ilçede toplanan tekstil atıklarını ihtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere burs yardımına dönüştürecek örnek iş birliği için de Kızılay’la el ele verdi.

Belediye Başkanı Abdül Batur, kent için önemli iki büyük iş birliği protokolüne ardı ardına imza attı. Batur, Türk Kızılayı Konak Şubesiyle de ilçede biriken tekstil atıklarının toplanması karşılığında, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, öğrencilere burs sağlanması konusunda iş birliği yaptı. Konak Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi arasında, acil durum ve afet yönetimine ilişkin olarak düzenlenen iş birliği protokolü, Başkan Abdül Batur’un makamında imzalandı. Protokole Başkan Batur’la AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut imza attı.

AKUT bilinçlendirecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “AKUT, Konaklı vatandaşların ve belediye çalışanlarının bilinçlendirilmesi amacıyla tecrübelerini aktaracak” dedi.

Başkan Batur, AKUT Arama Kurtarma Derneği’yle depremden önce, afetlere karşı birlikte çalışma kararı almıştı.