Atınç’tan harika dönüş

Süper Lig’de ilk hafta maçında Yukatel Denizlispor’u evinde 5-1 yenen Göztepe’nin ikinci golüne imza atan ve 90 dakika sahada kalan stoper Atınç Nukan adeta küllerinden doğdu. Daha önce Beşiktaş’ta ve Alman ekibi Leipzig’de çapraz bağları kopan deneyimli oyuncu, aynı kabusu geçen sezonun ilk yarısında bu kez Göztepe’de yaşadı. İyileşip takıma dahil olan Atınç, hazırlık kampının en hırslı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde ve Afyon kampında hiçbir idmanı aksatmayıp Teknik Direktör İlhan Palut’un gözüne giren oyuncu, ilk maçtan da formayı kaptı.