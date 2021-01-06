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    06.01.2021 - 00:02 |

    Avantajımız gençler

    Avantajımız gençler

    OECD’nin 2019 raporuna göre internet, mobil internet ve sosyal medyada günlük ortalama geçirilen saate bakıldığında üçüncü sırada olduğumuzu dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ama teknoloji üretmede gerideyiz. Bizim avantajımız adaptasyonumuzun yüksek olması. Özellikle teknoloji altyapı alanlarında gençleri gözeten yatırım programları oluşturabiliriz. Ekonomi, hukuk ve demokraside başlattığımız seferberliğe dijitalleşme, inovasyon ve iklim seferberliğini de eklemeliyiz” dedi.

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