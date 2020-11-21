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    21.11.2020 - 07:00 |

    Avrupa’da Türk derbisi

    Hentbolda Avrupa’da Kadınlar EHF Kupası 3. Turu’nda birbirlerine rakip olan iki Türk temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yalıkavakspor, bugün İzmir’de rövanşa çıkacak.

    Avrupa’da Türk derbisi

    Hentbolda Avrupa’da Kadınlar EHF Kupası 3. Turu’nda birbirlerine rakip olan iki Türk temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yalıkavakspor, bugün İzmir’de rövanşa çıkacak. Celal Atik Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak maçta Rus Anton Antashev ile Denis Musatov hakem ikilisi görev yapacak. Süper Lig’de üçüncü yılını geçirip geçen sezon pandemi nedeniyle ligin kaldığı şekilde tescil edilmesi üzerine tarihinde ilk kez Avrupa biletini alan Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, ev sahibi olduğu ilk maçı 30-26 kazanarak tur için avantaj elde etti. Yalıkavak’ın iddialı kadrosunda A Milli Kadın Hentbol Takımı’ndan birçok yıldız bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Avrupa arenasında daha önce çıktığı 37 maçta 16 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı.

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