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    HaberlerEge Haberleri Aydem ve Gediz’e tek mesajla ulaşabilirsiniz
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    21.11.2020 - 07:00 |

    Aydem ve Gediz’e tek mesajla ulaşabilirsiniz

    Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, 5 milyondan fazla müşterisine, WhatsApp iletişim hattıyla 7/24 hizmet verecek.

    Aydem ve Gediz’e tek mesajla ulaşabilirsiniz

    Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, 5 milyondan fazla müşterisine, WhatsApp iletişim hattıyla 7/24 hizmet verecek. Aydem, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 0850 575 00 01; Gediz ise İzmir ve Manisa illerinde 0850 575 00 02 numaralı kurumsal WhatsApp iletişim hattıyla müşterilerine fatura ve abonelik işlemleri, bilgi güncelleme, kampanya ve indirimli elektrik gibi birçok konuda yardımcı olacak. Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, ürün çeşitliliği ve dijitalleşen alt yapılarıyla yüksek kalitede hizmet sunmaya çalıştıklarını belirtti.
    Aydem Perakende ve Gediz Perakende, aynı zamanda, müşterilerine çağrı merkezi kanalıyla da hizmet vermeye devam edecek.

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