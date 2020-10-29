Aydem’in Parlası’na bakandan tam not

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydem Enerji’nin sahibi olduğu, güneş paneli ve Türkiye’nin ilk yerli güneş hücresi yatırımı olan Parla Solar’ı ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan ve güneş paneli üretim bandını gezen Bakan Varank, “Türkiye yerli güneş enerjisi yatırımlarıyla daha iyi seviyelere gelecektir. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz” dedi.



Katma değer artacak



Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı da, şirketin ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırmak üzere Ar-Ge temelli yenilikçi yatırımlarla yenilenebilir enerji alanında çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Aydem Enerji çatısı altında güneş paneli ve 2018 yılında Türkiye’nin ilk yerli güneş hücresini üreten Parla Solar, entegre bir fabrika şeklinde çalışıyor. Yerli sanayi zincirinin önemli halkalarından biri olan Parla Solar, 130 megavat üretim kapasitesiyle yıllık 200 bin megavat elektrik üretimi sağlıyor.