Aydın imecesi

“İyilik bulaşıcıdır” diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hayata geçirdiği “Askıda Su Faturası” uygulaması ihtiyaç sahibi ailelerin imdadına yetişti. Şimdiye kadar 134 bin 343 liralık 2 bin 5 fatura ödendi. eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura adresinden yapılan işlem hakkında bilgi veren Başkan Vekili Evrim Karaöz, “Sosyal yardım talebi onaylanmış başvuru sahipleri su faturalarını bırakabiliyor, diğer ihtiyaç sahipleri de 444 13 40 numaralı telefondan yeni kayıt oluşturabiliyor. Hayırseverlerse istedikleri kadar su faturasını seçip ödeyebiliyor. Veren elin alan eli görmediği bir imece ortamı oluşturuldu” dedi.

Yenilendi

Öte yandan Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hattı yenileme çalışmasını bitiren Büyükşehir ekipleri sıcak asfalt çalışmasına başladı. Altyapı çalışmasıyla aşırı yağışlarda meydana gelebilecek baskın problemleri kalıcı olarak çözülmüş oldu.