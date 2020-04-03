Aydın’da evde kalanlar üretiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse rağmen üretimden vazgeçmedi. Altı yıldır süren Ata Tohumları projesi kapsamında üretilen fideler, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor. Fideleri evlerinde saksılarda ya da bahçelerde yetiştiren Aydınlılar, hem evden çalışma imkânı buluyor hem de yerel üretime katkı sağlıyor. Üzerinde “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısının yer aldığı saksılardan da alan vatandaş, kendilerini unutmadığı için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Ata Tohumları projesinin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Çerçioğlu, “Aydın’da geçmişten gelen ve sandıklarda saklanan her yerel tohum toprakla buluşt. Milyonlarca adet üretim yaptık. Bu yıl dağıtımlarda evden çıkamayan vatandaşımıza öncelik verdik. Her anlamda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki vatandaşlarımız dağıttığımız fidelerden sebze almaya başladıklarında bu salgından da kurtulmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Eczacılardan teşekkür

Öte yandan eczacılar ve eczane çalışanları da, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki bütün eczanelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Koronavirüs salgını ile mücadelede etkin rol oynayan ve hastaların en çok uğradığı yerlerden olması nedeniyle bulaşma riskinin yüksek olduğu eczanelerimizin ve halk sağlığının korunmasına verilen katkılar için çok teşekkür ederiz” dedi. Çerçioğlu da, “Sağlık sistemimizin ayakta kalabilmesi için eczanelerimizin açık kalması ve işlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun yanında bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için gitmek zorunda oldukları eczaneler risk altında bulunuyor, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Denetim kuyruğu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki 3 ayrı noktada uygulama yaptı. UMKE görevlileri, sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçtü. Vatandaşa nereden geldiklerini soran polis ise yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi. Uygulamanın yapıldığı Muğla, Denizli ve İzmir kara yollarında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çalışmadan memnun kalan sürücüler de kurallara uymanın önemine diikat çekti. l AYDIN AA