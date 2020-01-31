Aydın’da israf yok

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından desteklenen ve “Aydın’ın Genç Sesleri” (Young Voices of Aydın) isimli gençlik grubu tarafından hazırlanan Gençlik Değişimi Projesi Aydın’da uygulandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen Erasmus+ programı kapsamında hazırlanan projede; Polonya, Romanya, Litvanya, Çekya ile Makedonya’dan ve ev sahibi Türkiye’den toplam 37 genç Aydın’da bir araya gelip “İsrafa karşı Hareket Ediyoruz!” (We are Acting against Wasting!) isimli projeyi gerçekleştirdi.

Proje faaliyetleri kapsamında Büyükşehir’e ait Kuşadası’ndaki katı atık tesisi ziyaret edildi ve katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verildi. Katılımcılar ayrıca katı atık tesisinde yan ürün olarak deneme üretimi yapılan pitaya (ejder meyvesi) serasını da gezdi. Katılımcılar Aydın’da geri dönüşüm ve israf konularında çalıştaylar ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Proje faaliyetlerinin Aydın’da gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlere, konaklama, ulaşım ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesinde destek oldu.