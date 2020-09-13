Aydın’ın sultanları Cimbom’u devirdi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk maçına hızlı bir başlangıç yaparak Galatasaray HDI Sigorta’yı Aydın’da 3-2 yendi. Son sayıya kadar heyecanın azalmadığı karşılaşmada ilk seti 14-25 Galatasaray alırken, ikinci set 27-25 Aydın’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü set 26-28 Galatasaray’ın üstünlüğüyle geçilirken dördüncü sette rakibine üstünlük kuran Aydın’ın sultanları bu sette 25-22 üstün gelmeyi bildi. Nefes kesen rallilere sahne olan son seti de 15-13 alan Aydın’ın sultanları böylelikle sezona sıkı bir başlangıç yapmış oldu. Takımı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Geçtiğimiz yıl sezonu başarı ile sürdüren ve herkese Aydın’ın voleyboldaki başarılarını ispat eden sultanlarımız, koronanın gölgesinde de olsa yeni sezona harika bir galibiyetle başladı. Hepsini tek tek kutluyorum. Galibiyetlerin seri bir şekilde sürmesini umuyorum” diye konuştu.